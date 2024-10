Moncalieri, i contrari alla Ztl si mobilitano: il 31 ottobre protesta di fronte al Comune

I contrari alla nuova Ztl videosorvegliata di Moncalieri sono pronti a dare battaglia. La petizione online che aveva raccolto nelle scorse settimane oltre 600 adesioni, tra cittadini e commercianti del centro storico, non è servita a far fare retromarcia all'Amministrazione ed allora ecco lanciata l'idea di una protesta di fronte al Municipio.

Il 31 ottobre di fronte al Municipio

L'appuntamento è fissato per il pomeriggio del 31 ottobre, alla fine del primo mese di attivazione dei controlli delle telecamere. Telecamere che, nella prima settimana dopo la fine del periodo di sperimentazione (senza multe), hanno pizzicato 150 automobilisti entrati senza il permesso necessario.

"Vi sono stati molto atti di vandalismo da quando è stata istituita la Ztl e questo ha creato scompiglio e disordini nel centro storico: si richiede un’azione immediata da parte delle autorità", hanno spiegato gli organizzatori in una nota per spiegare le ragioni della loro protesta. "Inoltre, la viabilità risulta confusa e non si tiene conto della conformazione del territorio e questo crea disagio alla popolazione. È, in aggiunta, da sottolineare il grave danno provocato alle attività commerciali, agli studi professionali e ai locali di somministrazione, poiché l’accesso al centro storico risulta difficoltoso".

La richiesta di dialogo con il Comune

Gli oppositori alla Ztl, però, annunciano subito che non intendono fare fuoco e fiamme: "Sarà una protesta pacifica con l'auspicio di poter dialogare con il Comune per trovare soluzioni concrete", hanno spiegato, dando appuntamento in piazza Vittorio Emanuele alle ore 15 del 31 ottobre. Comune che, per bocca del sindaco Montagna, finora ha sempre confermato di non voler innestare la retro su questo progetto.

"Facciamo sentire la nostra voce, troppe volte inascoltata - concludono i promotori della manifestazione - Moncalieri non può essere ridotta così, sporca, degradata, in scacco alla delinquenza. Chiediamo pulizia, ordine, sicurezza ed una viabilità adeguata", invitando ad una massiccia partecipazione.