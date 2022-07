Luisa Papotti nuovo Presidente di Fondazione Arte CRT

Il Cda della Fondazione CRT, presieduto da Giovanni Quaglia , ha indicato Luisa Papotti quale Presidente della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, il cui Cda in serata ha poi provveduto alla nomina stessa.

Già Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino, Luisa Papotti subentra ad Anna Ferrino alla guida del Cda della Fondazione Arte, composto anche da Caterina Bima (notaio) e Gianni Arnaudo (architetto). Il compito del Cda sarà ridefinire lo Statuto della Fondazione Arte, in stretta connessione con la Fondazione CRT.

“Ringrazio Anna Ferrino e Marco Giovannini, rispettivamente Presidente e Consigliere uscenti, per il grande impegno nel supportare, promuovere e valorizzare il sistema dell’arte contemporanea come fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e del Paese”, afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.

È stata istituita all’unanimità la Commissione Statuto della Fondazione CRT: ne fanno parte otto Consiglieri (di cui due del Consiglio di Amministrazione e sei del Consiglio di Indirizzo) e, come uditore, il Presidente del Collegio Sindacale.

I nomi dei componenti la Commissione sono stati decisi in un clima di grande compattezza e collaborazione: Caterina Bima e Antonello Monti (in rappresentanza del Cda); Corrado Bonadeo, Paolo Luciano Garbarino, Elisabetta Mazzola, Michele Rosboch, Alessandra Siviero e Arturo Soprano (in rappresentanza del Cdi); uditore è Luca Asvisio (in rappresentanza del Collegio Sindacale).

La Commissione si è subito riunita per eleggere quale coordinatore Corrado Bonadeo e quale vice coordinatore Michele Rosboch.