A Rubiana, una doppia retrospettiva sull'incisione con i lavori di Boglione e Calandri

sì che questo colore si presenti come un velluto misterioso e avvolgente che sembra incupire anche le immagini più dolci, dove anche il più lieve brillio o l’intensa flagranza dei bianchi si presentano come ricami inquieti, dove i segni ora duttili ora mobili, ora dolcissimi, si mescolano a grovigli sbavati e minacciosi e dove la beffarda disinvoltura tecnica rende difficile un’indagine per metodi. Ma forse il nero è come la notte; il buio nel quale come ectoplasmi aleggiano i pensieri della nostra insonnia che, come diafani fantasmi, ci sovrastano in un incubo incalzante, e dove il lieve tremolare dei lumini s’accende in un girotondo di fuochi fatui al chiarore dei quali si ritagliano e si muovono, con la meccanicità della lanterna magica o il suono di un carillon, le figurine efebiche, una rosa, una falena, accompagnandoci in una nenia lenta e allarmata”.