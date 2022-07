Grande attesa per i fan di Harry Styles, in concerto questa sera al Pala Alpitour

Grande attesa questa sera per il concerto di Harry Styles al Pala Alpitour, sold out da mesi.

L’artista britannico multiplatino ha riprogrammato il suo tour mondiale "Love in tour", con l’aggiunta di nuovi appuntamenti in tutto il mondo, tra cui anche la tappa torinese.

Per la prima volta live saranno presentati i brani contenuti nell’album “Harry’s House“, ma anche grandi successi come il tormentone estive "Watermelon sugar" o "Lights Up".

Reduce dall'unica altra data italiana a Bologna, l'ex One Direction sarà nel capoluogo piemontese questa sera alle ore 20.30. Il concerto era inizialmente previsto il 13 febbraio 2022.

Special guest delle due nuove date italiane sarà la band inglese Wolf Alice.

Styles dopo il tour d'Europa a luglio, continuerà fino alla fine dell’anno in America Latina.

Il cantautore diventato un modello di pop star internazionale, capace di dettare nuove mode, stili misicali, ma anche di sensibilizzare su temi come la parità di genere.

La scaletta

Già online la scaletta delle canzoni che l'artista dovrebbe portare sul palco del Pala Alpitour questa sera, ovviamente la set-list potrebbe avere variazioni:



Music for a Sushi Restaurant

Golden

Adore You

Daylight

Cinema

Keep Driving

Matilda

Boyfriends

Lights Up

Satellite

Canyon Moon

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (One Direction)

Late Night Talking

Love of My Life

Sign of the Times

Watermelon Sugar

Medicine

As It Was

Kiwi