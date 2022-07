Maxi abbandono a Moncalieri, ma le foto-trappole inchiodano la 'furbetta dei rifiuti': 600 euro di multa

L'ennesimo episodio che ha visto protagonisti in cintura sud i 'furbetti dei rifiuti' ha avuto una conclusione amara per la persona protagonista, che aveva abbandonato un secchio di vernici da 15 litri di materiali e due sacchi di piastrelle, cemento e mattoni nell’area ex Firsat, in zona borgo San Pietro a Moncalieri: le foto-trappole installate dal Comune sono state implacabili.

600 euro di multa

Dalla visione delle immagini, gli agenti di Polizia Locale hanno fatto scattare le indagini arrivando a identificare il trasgressore: una donna con residenza a Torino, cui è stata comminata una multa da 600 euro. "Stiamo facendo il massimo sforzo per contrastare questi fenomeni", ha commentato il sindaco Paolo Montagna. "Con il servizio Igiene Urbana e l'assessore Giuseppe Messina abbiamo individuato le aree più critiche".

"Su queste aree abbiamo redatto un calendario di posizionamento foto-trappole per dissuadere il fenomeno. E i primi risultati confortano", ha aggiunto Montagna. "Ma so bene e sapete bene che si tratta dell’ennesimo episodio di sversamento abusivo di rifiuti, che è diffuso in diverse aree della città. E che alimenta il degrado a danno di tutta la nostra Comunità".

Montagna: "Tutti devono contribuire"