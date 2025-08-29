Moncalieri: al via le candidature per i Progetti di Pubblica Utilità 2025

La Città di Moncalieri riapre le candidature per i Progetti di Pubblica Utilità (Ppu), iniziativa che unisce reinserimento lavorativo e interventi a favore del territorio. Dopo il successo dell’edizione 2022/2023, anche quest’anno si punta a coinvolgere cittadini disoccupati over 30 in attività concrete che contribuiscono al miglioramento della città.

Le domande potranno essere presentate online dal 1° al 19 settembre 2025 sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro. Saranno attivati tre progetti, per un totale di dieci posti di lavoro, della durata di cinque mesi con un impegno settimanale di 20 ore, presso gli uffici comunali e sul territorio cittadino. Priorità sarà data ai residenti di Moncalieri.

I progetti attivati

Archivi e servizi digitalizzati – 3 posti disponibili. Attività di riordino e digitalizzazione di documenti amministrativi e tecnici. Requisito minimo: diploma o qualifica.

Eventi culturali a Moncalieri – 2 posti disponibili. Supporto alle attività culturali, artistiche e agli eventi promossi dal Comune. Requisito minimo: diploma o qualifica.

Moncalieri, accudire l’ambiente – 5 posti disponibili. Pulizia, manutenzione di aree verdi e spazi pubblici. Requisito minimo: assolvimento dell’obbligo scolastico.

Chi può candidarsi

L’iniziativa è rivolta a persone con età pari o superiore ai 30 anni, disoccupate da almeno 12 mesi e iscritte al Centro per l’Impiego competente. I progetti sono finanziati dal PR FSE Plus 2021-2027 della Regione Piemonte e realizzati in collaborazione con il Terzo Settore.

I PPU offrono più di un semplice lavoro: rappresentano laboratori civici, in cui i partecipanti sperimentano competenze, rafforzano il senso di comunità e contribuiscono concretamente alla città. Nel biennio 2022/2023, i progetti hanno già coinvolto 12 cittadini disoccupati, con risultati tangibili come archivi digitalizzati, spazi verdi riqualificati e supporto ad eventi culturali.

Le candidature saranno accettate esclusivamente online, con generazione di un codice identificativo lavoratore utile per la graduatoria. Per informazioni, contattare moncalieri.lavoro@comune.moncalieri.to.it o chiamare il 011 6401425 dal lunedì al venerdì, 9-13.