La Pro Loco Bardonecchia celebra l'amicizia con "Dillo con un palloncino"

Sabato 30 luglio è la Giornata Internazionale dell’Amicizia, proclamata dall’ONU nel 2011 per promuovere la cultura della pace tra i popoli, e la Pro Loco di Bardonecchia, con il patrocinio della Civica Amministrazione, come già effettuato lo scorso anno ha deciso di celebrarla in un modo speciale.

Nel pomeriggio di domenica 31 luglio sarà possibile acquistare con un contributo volontario di € 3,00 nei giardinetti di Piazza Alcide De Gasperi, antistanti il Palazzo del Comune, dei palloncini biodegradabili dotati di un piccolo contenitore di semini di papavero, melissa, carota, non ti scordar di me, con accluso un segnalibro per scrivere una poesia, un pensiero, un ricordo di una persona cara su quello che per ognuno di noi è l’amicizia”.

I palloncini totalmente ecosostenibili, con i messaggi e i semini, verranno lasciati volare in cielo da via Medail alle ore 18.00 nella speranza che i semi una volta ricaduti sul terreno, complice la tanto attesa pioggia, germoglino e diventino un tangibile segno di amicizia, oltre che un gesto importante per la salvaguardia del nostro pianeta.