A Nichelino arriva il Volontariato Civico. Obiettivo: fare del bene alla città

A chi si rivolge e in cosa consiste

L'iniziativa si rivolge ai cittadini maggiorenni che intendono mettere a disposizione parte del tempo libero, delle competenze o abilità esclusivamente in forma personale, volontaria e gratuita. Le attività svolte rivestono carattere occasionale, non essendo i Volontari Civici vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune. Il servizio di Volontariato Civico non costituisce né prefigura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato con l’Ente. In nessun caso il servizio di Volontariato Civico potrà supplire a eventuali carenze di organico.

"Come assessore alla polizia amministrativa abbiamo istituito assieme al sindaco Giampiero Tolardo l’albo dei volontari i civici perché nel nostro comune non c’era. Così, in base alla necessità che si creano per determinati eventi o manifestazioni, si può attingere all’albo dei volontari per dare una mano e collaborare per la città", ha spiegato l'assessore Giorgia Ruggiero.

Le attività tra cui poter scegliere