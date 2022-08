Fare un Corso ginnastica posturale, può essere una soluzione per chi soffre di problemi al collo e alla zona cervicale.

Le cause di questi dolori sono diverse: dall’artrosi cervicale alle infiammazioni della parte in questione, fino ad una postura errata del capo e delle spalle quotidianamente, davanti al pc. Il dolore al collo e la cervicale hanno bisogno di un’attenta analisi ma, soprattutto, di cura per chi è già stato oggetto del disturbo della cervicalgia e prevenzione per chi intende tutelarsi dal suo ritorno attraverso la ginnastica posturale per la cervicale. Seguire un training di ginnastica posturale è importante per alleviare dolori come il torcicollo o la cervicale (cervicalgia).

Gli esercizi per la cervicale sono specifici, infatti, per la parte iniziale della colonna vertebrale. tra i fattori scatenanti della cervicalgia, ci può essere l’artrosi cervicale, ovvero una patologia che interessa le articolazioni formate dalla vertebra che sostiene il collo. In questo caso, la situazione va studiata congiuntamente con un medico specialistica, visto che si parla di un’eventuale deformazione delle vertebre cervicali.

In altri casi, si tratta di criticità connesse alla postura sbagliata, che rende il collo in tensione ogni giorno. la scorretta posizione della testa e della schiena, causa conseguenze anche alla colonna vertebrale e alla colonna cervicale, oltre a favorire la comparsa di sintomi come cefalea e vertigini. per questo, una buona abitudine è quella di alleviare la tensione del collo, rendendo più elastici i muscoli della parte sotto il capo attraverso degli esercizi costanti di ginnastica posturale per la cervicale.

La terapia per la cervicale si fonda sull’attività di allungamento e stretching ma anche di rinforzo della muscolatura, per un maggiore sostegno della colonna cervicale. agendo con la ginnastica posturale per la cervicale, in maniera continua, si può aumentare l’ampiezza del movimento delle vertebre cervicali e scongiurare le rigidità. La correzione posturale della cervicale e del dorso, insieme, è consigliata per chi soffre di iperlordosi cervicale, che è un adattamento della postura alla ipercifosi dorsale.

Ginnastica posturale per la cervicale e il collo il primo esercizio da fare è quello riservato all’artrosi cervicale, facile da eseguire anche seduti di fronte al computer. si poggia la schiena dritta allo schienale della sedia, si piega il collo lateralmente in maniera lenta alternando destra e sinistra. Un collo elastico dovrà essere il fine dell’esercizio di ginnastica posturale per la cervicale, nel senso che la testa dovrà avvicinarsi quanto più possibile alle spalle e per questo, si dovrà tenere in tensione qualche secondo il capo piegato verso la spalla, ritornando nella posizione iniziale. prestare attenzione a non fare movimenti bruschi! chi ha problemi di cervicalgia sovente ha muscoli piuttosto irrigiditi con rischio di contratture o stiramenti.



Sempre da seduti, si possono svolgere altri esercizi di ginnastica posturale per la cervicale. una delle attività base per la ginnastica posturale cervicale, è data dalla flessione del collo in avanti e indietro. sembra semplice ma occorre prestare attenzione alla lentezza del movimento, tenendo costantemente la schiena ben dritta contro lo schienale. Nella fase davanti dell’esercizio posturale si deve portare il mento fino al petto, se possibile, per alleviare la tensione muscolare del collo e annessi dolori cervicali. Per la rotazione del collo, si può eseguire un altro esercizio per la cervicale, in piedi con la schiena dritta e la testa leggermente piegata verso destra, poi indietro, sinistra e in avanti. Si deve eseguire un movimento leggermente rotatorio (circonduzione della testa), per sciogliere i muscoli del collo e la tensione della muscolatura stessa.