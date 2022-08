Il cantante torinese Alessandro Merenda selezionato per un’Audizione di "Casa Sanremo 2023"

Alessandro Merenda, impegnato nel Tour Estivo con grande successo di pubblico per la sua duttilità vocale coinvolgente, ci racconta il percorso che lo ha portato al casting di domani.

Come sei arrivato al casting di Casa Sanremo?

“Si dice che il “treno va preso al volo” e quindi 20 anni fa circa due “pilastri” della musica e dell’intrattenimento torinese mi hanno dato la loro fiducia artistica di cui avevo bisogno e da lì non mi hanno più lasciato dandomi consigli continui e aggiornamenti musicali e tecnici; la loro identità è il mio segreto professionale”.

Quale rapporto ti lega al pubblico?

“Ciò che mi lega principalmente al mio pubblico è il fatto che io interagisca molto con chi mi segue e che sono una persona con la quale ci si possa confrontare. I mei fans possono chiamarmi, sentirmi, vedermi quindi al centro c’è “il rapporto umano”; naturalmente va contemplato anche il classico rapporto fan-cantante”. Il pubblico che mi trovo davanti non è lì per caso e non lo considero un numero. Sono lì per me! Che siano dieci o diecimila, dò tutto me stesso, comunico con loro e mantengo un contatto, direi quasi “fisico”, poi la mia musica fa il resto: il pubblico che riesce a ‘connettersi’ con l’artista è un pubblico che tornerà ad ascoltarlo”.

Per tutti i fans di Alessandro Merenda, l’appuntamento è per domani, venerdì 5 agosto, alle 15, presso il “Rendez Vous” di Via Cavalli, 24 a Torino.

Per info e contatti

“Direzione Artistica Crazynino”, cellulare +39.349.522.6524.

Facebook: https://www.facebook.com/alessandromerendaofficial

Instagram: https://www.instagram.com/alessandromerendaofficial/