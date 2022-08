Museo del Cinema: in autunno omaggio per celebrare i 100 dalla nascita di Francesco Rosi

Il festival "La valigia dell'attore", in programma dal 26 al 30 luglio sull’isola di La Maddalena presenta, per la sua XIX edizione, un eccezionale documento, inedito per l’Italia, realizzato durante le riprese di Cristo si è fermato a Eboli (1979), il celebre film diretto da Francesco Rosi e interpretato da Gian Maria Volonté.