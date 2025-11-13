Con Anemone, il mito di Caino e Abele si proietta sul cinema contemporaneo con Daniel Day-Lewis e Sean Bean

Una storia di padri e figli in tutti i sensi, che Ronan Day-Lewis ha scritto insieme a suo padre Daniel Day Lewis, che interpreta anche il protagonista Ray Stoker. Un padre abbandona suo figlio isolandosi in un bosco, per fuggire dai suoi problemi.

A quasi otto anni dall'uscita del Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, il grande Daniel Day Lewis torna a recitare nel film che segna l'esordio alla regia di suo figlio Ronan Day-Lewis, che è riuscito a convincere il papà a tornare sulle scene.

In Anemone Daniel Day-Lewis e Sean Bean diventano i Caino e Abele del cinema contemporaneo, in una pellicola dove i dilemmi famigliari e i ricordi della guerra civile tra le due Irlande sono i veri protagonisti. Tutto il film è un unico flashback di vecchie memorie dei due fratelli ma che però non vengono mai mostrate per immagini.

Ronan Day-Lewis a livello di scelte di regia decide di incentrare tutto il film sulla maestosa interpretazione di suo padre, in modo da distrarre il pubblico da alcuni difetti della trama, come ad esempio gli eccessivi riferimenti religiosi che pervadono tutta la sceneggiatura, che risultano noiosi e inutili nella narrazione.

Anemone è stato presentato al New York film festival e a Roma durante Alice nelle città, dove ha vinto il premio come miglior opera prima. Ancora una volta Daniel Day Lewis ci ha tratto (fortunatamente) tutti in inganno annunciando il suo ritiro e tornando poi sulle scene come fece già negli anni 90, quando lasciò la carriera d'attore cinematografico per andare a fare il calzolaio a Firenze salvo essere poi persuaso da Martin Scorsese a tornare a recitare in Gangs of New York, che uscì nel 2002. Non sappiamo se reciterà ancora o meno ma di sicuro senza la sua presenza Anemone non avrebbe avuto senso, poiché con la sua interpretazione ha salvato il film.

TITOLO: Anemone

TITOLO ORIGINALE: Anemone

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Regno Unito, Stati Uniti d'America

CASA DI DISTRIBUZIONE: Universal Pictures

GENERE: drammatico

REGIA: Ronan Day-Lewis

CAST: Daniel Day-Lewis, Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley, Safia Oakley-Green.

DURATA: 121 minuti

Voto: 3/5