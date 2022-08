Operaio incastrato in un macchinario a Santhià, si cerca di salvarlo al Cto di Torino

Ancora un incidente sul lavoro, ancora un disperato tentativo di salvare la vita da parte di medici e soccorritori. E' successo a Santhià, in provincia di Vercelli, dove un operaio di 50 anni è rimasto incastrato in un macchinario in uno stabilimento per il trattamento dei rifiuti.



Subito è scattato l'allarme e i soccorritori sono arrivati sul posto. Grazie all'utilizzo dell'elisoccorso, lo sfortunato operaio è stato portato al Cto di Torino, ma le sue condizioni sono considerate gravissime.