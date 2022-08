Elezioni, Torino Domani: "Stiamo a sinistra, ma con la libertà di chi cerca soluzioni partendo dall'analisi dei problemi"

"Leggendo le cronache di questo inizio di campagna elettorale viene da chiedersi se sia sufficiente definirsi “civici” per esserlo davvero e per attrarre orde di elettori alle urne. La risposta, per noi, è no". Lo dichiarano gli esponenti di Torino Domani.

"Perché se il civismo diventa un’etichetta che si appiccica su un simbolo elettorale è solo un modo, nemmeno troppo furbo, per raggirare un elettorato sempre più sfiduciato e lontano. Torino Domani, che da pochi mesi ha superato la dimensione di lista elettorale per darsi una struttura associativa, è esattamente l’opposto dei civismi che si sono affacciati alla ribalta nazionale in questi giorni. Civismo, non smettiamo di ripeterlo, è un termine che perde progressivamente senso via via che ci si allontana dalla civitas, dalla città. Da quel luogo dove nasce l’urgenza di un impegno politico (perché se si partecipa alle elezioni si fa politica) di cittadini che, senza riconoscersi nelle forme tradizionali e identitarie della militanza, intendono impegnarsi per la propria città".