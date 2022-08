Opportunità Immobiliare a Imperia: uffici in vendita all’asta con prezzo di realizzo

L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Imperia (in seguito Arte Imperia), procederà alla vendita di una porzione di fabbricato a Imperia in via Augusto Armelio 70.

La porzione di fabbricato, attualmente adibita a sede degli uffici di Arte Imperia, ha accesso diretto da Via Armelio e si articola su due piani (terra e mezzanino).

Si tratta di un magazzino a uso ufficio centralissimo con una grossa visibilità e posti auto riservati.