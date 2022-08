Un incendio ha coinvolto ieri le case Atc di corso Lecce 25. In particolare, ad andare in fiamme sono state le cantine del condominio pubblico: una in particolare, che appartiene a una famiglia che occupa abusivamente l'alloggio corrispondente, era piena di masserizie.

Fortunatamente non ci sono stati intossicati né feriti, ma il fumo ha raggiunto le scale del palazzo raggiungendo i piani alti.

La situazione è stata riportata alla normalità da un intervento dei vigili del fuoco.