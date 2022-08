Villa della Regina: a metà agosto partono i cantieri sulla Fontana del Nettuno

Inizia nella seconda metà di agosto il cantiere didattico per il restauro delle sculture della Fontana del Nettuno, al centro del Grand Rondeau, la struttura di notevole impatto scenografico posta all’ingresso di Villa della Regina. A svolgere l’intervento sono gli studenti del primo anno del settore di specializzazione in Materiali lapidei e derivati; Superfici decorate dell'architettura del Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Torino, in convenzione con la Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”.

Per introdurre il pubblico nella complessa e affascinante realtà della conservazione del patrimonio culturale, il cantiere didattico di restauro è protagonista di tre visite tematiche di approfondimento in programma nei mercoledì 24 e 31 agosto e 7 settembre sempre alle ore 16.30.