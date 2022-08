Torino, ennesima follia urbana ad Aurora: ecco la grigliata in largo Brescia [FOTO]

Attimi di ordinaria “follia urbana” a Torino, in questa torrida estate che non smette di regalare sorprese e colpi di scena: a farsi notare, stavolta, è una grigliata in strada. L'episodio è accaduto in pieno giorno in largo Brescia, nel quartiere Aurora, davanti al supermercato Basko e a pochi passi dalla Nuvola Lavazza e dal comando della Polizia Municipale di via Bologna.

I cittadini: “Attendiamo risposte dalle istituzioni”

A segnalare la scena, che secondo le testimonianze si sarebbe ripetuta per 2 giorni consecutivi, sono stati alcuni passanti. Le immagini sono poi circolate sui social network: “La periferia – commenta il vice-presidente dell'associazione ARQA Marco Vottero – a due passi dal centro chiede interventi, presenza delle istituzioni, risposte. Attendiamo soprattutto i fatti, c'è l'intenzione o la volontà di intervenire non solo a parole?”.

Danni all'arredo urbano

Oltre a lasciare stupore e amaro in bocca tra i cittadini, la grigliata abusiva ha anche lasciato segni evidenti sul patrimonio pubbico: sia l'arredo urbano che la pavimentazione, infatti, al momento risultano danneggiati con vistose macchie nere evidentemente provocate dalla carbonella utilizzata per accendere il fuoco.