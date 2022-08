Il debutto delle auto: dal mese di Agosto 2022 fino a Gennaio 2023

All’interno del mercato italiano, tante sono le auto inedite che stanno arrivando all’interno delle concessionarie. Nel corso del mese di Agosto, si attende una delle più importanti novità del terzo trimestre, che sarà in tutto e per tutto la nuovissima generazione della Kia Niro, la quale si renderà totalmente protagonista rispetto ad un nuovo profilo tecnologico e di design. Ad Agosto arriveranno notizie auto uniche, come l’arrivo dell’incredibile Ferrari 296 GTS, capace di condividere la medesima meccanica ibrida plug-in del modello GTB: la Ferrari sarà un biturbo con un angolo di 120° e, oltre a raggiungere una potenza incredibile per qualsiasi auto stradale, possiederà anche un’unità elettrica aggiuntiva, che la annovererà tra le attesissime del mese.

Durante il mese di Agosto però non soltanto la casa Ferrari si esprimerà, perché la Honda Civic diventerà una delle auto più vendute di sempre. In commercio negli Usa già da tempo, questo modello raggiungerà i mercati europei fino inizio autunno e continuerà senza sosta proponendo un’offerta ibrida fondata sui famosi quattro cilindri CR-V e HR-V.

Le prospettive per Settembre: uscite e novità

Quello che accadrà in seguito all’estate sarà tutto all’insegna del restyling della Kia XCeed e della Citroen C5 Aircross, nonché delle novità portate avanti dall’undicesima generazione della Honda Civic. Quello che però è senza dubbio più atteso è il modello BMW X1, ovvero la terza generazione di uno dei modelli meglio venduto della totale produzione di Monaco, la quale è pronta ad accogliere un’incredibile novità all’interno della sua linea: vicino alle versioni benzina e diesel, BMW poterà avanti il modello elettrico, provvisto di denominazione IX1, con un’autonomia vicina ai 440 km. Di fronte a questo scoppiettante modello, Mercedes non può che fare la sua controproposta con fecelift Classe A. Questo modello rappresenta senza dubbio una delle migliori scelte di Stoccarda all’interno dei mercati europei e arriva in concessionaria con un incredibile nuovo aspetto, fatto di aggiornamenti al sistema d’infotainment e nuovi incredibili pug-in.

Altra importantissima attesa per il mese di Settembre è la Nissan Juke Hybris, l’erede delle tante sinergie attive nell’ambito del connubio tra Nissan e Renault. Questo modello offre un turbo a tre cilindri, provvisto della sua controparte elettrica francese, già collaudata su Clio e Captur. Nella sua uscita blu metallizzata, sarà un piccolo gioiello.

Le novità di Ottobre: cosa sarà il mercato dell’autunno?

Proprio l’autunno che ci attende, vedrà un susseguirsi di grandi case. L’apripista di tutto saranno modelli come la Mercedes Classe A e la Ferrari Daytona SP3. Tra questi due si affermeranno modelli appartenenti alla Galazzia Renault-Nissan, come la Juke Full Hybrid e l’incredibile Suv di Austral, il successore della contemporanea Kadjar.

Il modello che certamente è più atteso per l’Autunno 2022 è la BMW serie 7, una super berlina sarà provvista di incredibili e rivoluzionarie novità, come lo schermo cinema direttamene sul padiglione per la felicità di chi viaggia da dietro. Ottobre regalerà al pubblico anche la Citroen C4 X, una vera e propria interpretazione del modello C5. I motori previsti sono come la C4, ma questa volta il modello è provvisto di una strana coda, che la definisce una vera e propria tre volumi rialzata. Tante novità dunque in arrivo, pronte per soddisfare il mercato più esigente ma soprattutto il più appassionato.