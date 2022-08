Paura in Piazza San Carlo: rapinato e col viso tumefatto, chiede aiuto alla Polizia. Due fermati, si cerca il terzo

Si trovava in Piazza San Carlo per trascorrere una serata in centro, quando è stato avvicinato e rapinato tre malviventi che poi si sono dati alla fuga. Ha così deciso di chiedere aiuto e, in forte stato d’agitazione e con il volto tumefatto, ha fermato una volante del Commissariato Centro che intorno alle tre di notte transitava in Piazza Castello. Nel suo racconto, ha indicato due individui di 25 e 28 anni, entrambi cittadini marocchini, presenti sul posto e da lui riconosciuti come i possibili autori della rapina subita poco prima.

I due soggetti alla vista degli agenti si sono dati alla fuga, per poi essere fermati in via Verdi. Uno dei due portava ancora con sé lo zaino descritto dalla vittima, con all'interno lo smartphone e altri effetti personali, mentre addosso al secondo soggetto è stata trovata una carta di credito, una tessera sanitaria e una tessera del supermercato, tutte appartenenti al ragazzo rapinato.

Gli agenti hanno così proceduto al fermo dei ragazzi perché fortemente indiziati di essere gli esecutori materiali della rapina; gli oggetti recuperati sono stati invece restituiti al legittimo proprietario, il quale è stato poi accompagnato in ospedale per le cure del caso.

Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.