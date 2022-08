Subsonica, un cortocircuito manda in tilt l'impianto: annullato il concerto nella valle dei Templi

Lontani da casa, ma non dagli occhi della sfortuna, che - com'è noto - ci vede benissimo. E' saltato all'ultimo momento un concerto che aveva tutte le caratteristiche per essere memorabile, per i Subsonica.



La band torinese era infatti in cartellone nella valle dei Templi, in Sicilia e ad ascoltarli erano arrivati almeno 1500 spettatori. Ma poco dopo l'inizio dell'evento una scintilla ha mandato in tilt l'impianto di amplificazione.



Un cortocircuito, insomma, per cause ancora da verificare. Ma soprattutto tanta sfortuna, che non ha permesso ai tecnici e agli organizzatori di ripristinare la strumentazione per poter proseguire l'esibizione. E quindi tutti a casa: i componenti della band, la crew, ma soprattutto il pubblico arrivato ad Agrigento da tutta la Sicilia.