Elezioni, da Roma filtrano i nomi dei candidati del Partito Democratico a Torino e in Piemonte

Filtrano i primi nomi (non ancora definitivi) dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni per quanto riguarda Torino e il Piemonte.

A puntare a un posto in Parlamento il prossimo 25 settembre ci saranno nomi nazionali, come Debora Serracchiani e Cecilia Guerra, Beatrice Lorenzin, Riccardo Magi e Francesco Verducci, ma anche locali come Mauro Berruto. Cercano la riconferma Mauro Laus e Davide Gariglio.

Non c'è invece il nome del segretario regionale del Pd, Paolo Furia (LEGGI QUI). Così come non c'è spazio per gli alleati Moderati, che infatti hanno annunciato la rottura (LEGGI QUI).

Ecco i nomi:

PIEMONTE 1 CAMERA

Proporzionale 1: Debora Serracchiani, Mauro Laus, Maria Cecilia Guerra, Stefano Lepri.

Proporzionale 2: Mauro Berruto, Francesca Bonomo, Nicolò Farinetto, Federica Sanna.

Uninominale: To1 Riccardo Magi (+Europa), To 2 Torino Centro Stefano Lepri, To 3 Collegno Davide Gariglio, To 4 Chieri Antonella Giordano, To 5 Moncalieri Carmen Bonino. Escluso all'ultimo il sindaco di Grugliasco Roberto Montà.

PIEMONTE 1 SENATO

Proporzionale Anna Rossomando, Andrea Giorgis, Beatrice Lorenzin, Francesco Verducci

Uninominale Andrea Giorgis