Elezioni, strappo dei Moderati dopo la diffusione delle liste del PD: "Dopo 18 anni finisce l'alleanza"

"Prendiamo atto, non senza rammarico, che l’alleanza tra i Moderati e il PD, in cui la nostra forza ha saputo essere determinante sui territori e nelle amministrazioni, con oggi giunge al termine". Lo annunciano, non senza polemica, i Moderati del Piemonte Giacomo Portas, Carlotta Salerno e Silvio Magliano.

"La scelta del Partito Democratico di non riconoscere il ruolo dei Moderati sulla Città di Torino (LEGGI QUI), in cui Carlotta Salerno e Silvio Magliano sono rappresentativi, ci impone una riflessione sulla nostra alleanza politica storica".

"Il nostro movimento è stato decisivo in svariati frangenti per far vincere il centrosinistra. Prendiamo comunque atto di questa scelta, dunque, e auguriamo al Partito Democratico una buona campagna elettorale".

Difficile che, con queste premesse, lo strappo possa essere ricucito. Si attende però la replica degli esponenti del Pd.