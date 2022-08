Linked Academy: corsi di alta formazione per tatuatori professionisti

Linked Academy è un’accademia di alta formazione, nata a Torino dall’esigenza di formare professionisti del tatuaggio, del piercing e del trucco permanente, attraverso un percorso teorico e pratico, che permetta di esercitare la professione del tatuatore in totale sicurezza e affidabilità.

Negli ultimi anni, il settore del tatuaggio è cresciuto in modo esponenziale offrendo opportunità lavorative molto interessanti e remunerative, ma per fare la differenza sul mercato, è sempre più importante possedere competenze approfondite di questa pratica estetica, ma anche costruire solide basi professionali ed essere costantemente aggiornati per avviare e sviluppare una carriera di successo nel mondo del piercing e del tattoo.

L’obiettivo principale del corso per tatuatori di Linked Academy è aggiornare i professionisti già affermati nel settore del tattoo e inserire sul mercato “apprendisti consapevoli”, in grado di avviare un’attività lavorativa creativa, varia e sicuramente ricca di grandi successi e soddisfazioni, in un ambito professionale molto competitivo e selettivo, dove il tatuaggio non rappresenta solo una professione, ma una vera filosofia di vita.

Prima di accedere al corso di specializzazione della durata di 306 ore, ai candidati viene richiesto di sottoporsi a un test d’ingresso, la cui finalità è valutare le caratteristiche peculiari di ogni allievo, le sue attitudini e capacità artistiche, attraverso la realizzazione di alcuni disegni in presenza dei docenti.

Grazie a tecniche innovative e informatiche all’avanguardia, ma soprattutto all’esperienza di esperti, la cui professionalità è riconosciuta a livello nazionale e internazionale, Linked Academy è una realtà formativa d’eccellenza e in continua evoluzione, dove docenti e allievi possono confrontarsi costantemente su trend artistici e metodologie al passo con le richieste del mercato.

Il percorso formativo per tatuatori professionisti è l’ideale per chi vuole intraprendere questa carriera o esercita già questa professione e vuole arricchire le proprie conoscenze con competenze nuove, complete e dettagliate. Gli argomenti del corso spaziano da una parte teorica sulla storia del tatuaggio fino alla realizzazione di un proprio book di lavori, all’allestimento del luogo di lavoro e alla scelta dell’attrezzatura più adeguata, rispettando i criteri di sicurezza e igiene.

Inoltre, gli allievi possono apprendere come approcciare la propria clientela sia dal punto di vista psicologico, sia applicando i fondamentali principi di marketing offline e online per aumentare la propria visibilità, acquisire e fidelizzare i clienti con azioni mirate ed efficaci, come ad esempio creare e gestire la propria immagine social e realizzare un sito internet personale.

Per quanto riguarda il disegno, durante le lezioni verranno affrontati diversi stili di tatuaggi, dal traditional, old e new school, al watercolor e tribale, fino all’avantgarde e oriental con la produzione di soggetti propri e richiesti dai clienti. Si faranno anche cenni a tecniche e strumenti digitali, come le applicazioni per iPadPro e alle basi per la creazione di uno stile personale, che possa evolversi nel tempo in un percorso di crescita artistica e lavorativa.

I lavori in laboratorio, prima su sintetico e successivamente su un modello reale, sono l’occasione perfetta per apprendere come allestire il proprio luogo di lavoro con le corrette pratiche di sterilizzazione degli strumenti e di sanificazione degli ambienti attraverso l’idonea attrezzatura. Inoltre, gli allievi verranno istruiti sull’utilizzo di macchinette, impugnature e aghi, che dovranno essere manutenuti correttamente e nel rispetto delle più rigorose norme igienico sanitarie.

Ogni studente è tenuto ad acquistare la propria attrezzatura personale e un libro di testo, mentre l’accademia fornirà una dispensa e un testo specifico per il corso di abilitazione alla professione di tatuatore.

Al fine di acquisire ulteriori competenze ed esperienza nel settore, i migliori allievi di ogni corso avranno la possibilità di accedere ad un affiancamento didattico presso gli studi di tatuaggi convenzionati e iniziare così la propria carriera lavorativa in un ambiente altamente professionale e di successo. .

Linked Academy, in collaborazione con un ente di formazione accreditato dalla Regione Piemonte, permette ai propri allievi di essere abilitati alla professione di tatuatore attraverso il corso obbligatorio “Prevenzione dei rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente” della durata di 94 ore. Il corso, che prevede l’acquisizione di competenze relative alla prevenzione di rischi per la salute, derivanti dall’attività professionale, è riconosciuto dalla Regione Piemonte e, al termine, viene rilasciato un attestato valido in tutta Italia, secondo le modalità di riconoscimento regionali.

Il tuo sogno è diventare un tatuatore professionista? Scegli il corso professionale di Linked Academy e impara solo dai migliori professionisti del settore.

Per maggiori informazioni sui corsi, puoi contattare l’accademia attraverso la pagina “Contatti” del sito internet di Linked Academy, chiamare il numero 011.189.37.267 oppure scrivere un’e-mail a info@linkedacademy.it.