I cesti enogastronomici sono il regalo di Natale perfetto

Ad ogni Natale, immancabilmente, si presenta il solito dilemma: come dimostrare la tua gratitudine e il tuo affetto a fornitori, dipendenti, colleghi, amici o parenti? Certamente sul mercato c'è l'imbarazzo della scelta, ma il regalo più azzeccato per stupire i tuoi collaboratori e i tuoi cari, con un rapporto qualità-prezzo sbalorditivo, è uno dei sontuosi cesti natalizi confezionati da Riserva d'Italia. Da oggi puoi scegliere il tuo cesto direttamente online, in totale autonomia o con l'assistenza professionale ed esperta dei professionisti che l’azienda mette a disposizione.

Il buon cibo è il miglior dono natalizio

Ogni cesto natalizio di Riserva d'Italia è confezionato con un occhio di riguardo all'italianità e alla qualità dei prodotti, con lo scopo di stupire il destinatario del regalo e di dare il massimo valore possibile al tuo denaro. L’azienda nasce a Farigliano, un piccolo paese incastonato in una delle regioni a più elevata vocazione eno-gastronomica d'Italia: le Langhe. Fedeli alla terra d'origine, per i cesti, Riserva d’Italia propone i prodotti tipici del territorio piemontese: dai vini sopraffini delle colline cuneesi ai dolci legati alla tradizione locale (torrone, torta di nocciole, baci di dama, paste di meliga), dai salumi provenienti dagli allevamenti piemontesi ai mitici tajarin, preparati proprio come facevano le nostre nonne, per garantire un'esplosione di gusto e autenticità ad ogni boccone. Ma l'Italia intera è patria di eccellenze eno-gastronomiche di prima classe: nei cesti natalizi troverai pasta, olio, salumi, formaggi, conserve, dolci e vini provenienti da tutte le regioni italiane, per accontentare ogni gusto e ogni palato.

Per garantire la massima qualità, Riserva d’Italia offre solo prodotti di fornitori accuratamente selezionati, che conosce personalmente e con cui, negli anni, ha sviluppato un rapporto di piena fiducia. Poiché riconosce il valore della genuinità e delle ricette tradizionali, inoltre, nei cesti propone un'ampia selezione di prodotti certificati DOP, DOCG e IGP, vere e proprie garanzie di qualità e autenticità, a tutela dei marchi tipici del nostro territorio.

Un'attenzione particolare ad ambiente e territorio

La qualità dei prodotti eno-gastronomici italiani è indissolubilmente legata al territorio: preservare e tutelare l'ambiente e la natura sono quindi obiettivi chiave per Riserva d'Italia. Il suo impegno in questo senso si traduce nella scelta di materiali 100% riciclabili per il confezionamento di ogni prodotto contenuto nei box regalo, nel tentativo di minimizzare l'utilizzo della plastica, e nella scelta di materiali ecocompatibili per il packaging esterno di ogni composizione. I cesti vengono infatti confezionati in bauletti in legno o in scatole di cartone certificate FSC. Grazie alla minuziosa ricerca di soluzioni eco-friendly, ha selezionato materiali completamente biodegradabili per ogni imballo o confezione, incluso il nastro adesivo utilizzato per la spedizione. Ma non finisce qui: ogni anno Riserva d’Italia pianta centinaia di alberi per compensare l'emissione di anidride carbonica derivanti dalla sua attività e di recente, per sensibilizzare i clienti, ha inserito in ogni cesto la speciale matita che germoglia, che a fine vita può essere seminata; da essa nascerà un girasole, simbolo di una nuova vita che nasce da un prodotto ormai non più utilizzabile.

Spedizione dei cesti di Riserva d’Italia

La soddisfazione del cliente è il fulcro dell'attività di Riserva d'Italia; per questo motivo, ogni cesto natalizio online viene confezionato a mano al momento dell'ordine, con prodotti sempre freschi e fragranti. All'interno di ogni cesto è possibile inserire un messaggio di auguri personalizzato, all'occorrenza corredato con il logo aziendale. Grazie al servizio di studio grafico messo a disposizione da Riserva d'Italia per ogni cliente, poi, è possibile customizzare il bauletto in legno o la scatola in cartone che contiene il cesto, con un logo, una scritta o un'elegante decorazione grafica.

Per assicurare che il pacco arrivi a destinazione entro le festività, per ogni cesto ci si affida alla spedizione veloce a mezzo corriere espresso: in questo modo, i tuoi doni arriveranno a destinazione in pochi giorni. Potrai inoltre scegliere se farti spedire tutti i cesti presso un'unica sede, per poi procedere in autonomia alla distribuzione, oppure se indicare - al momento dell'ordine online - gli indirizzi dei vari destinatari, lasciando a Riserva d’Italia il compito di recapitare le confezioni direttamente al loro domicilio.