Server dedicati: come valutare quale acquistare?

I server dedicati sono una soluzione di hosting evoluto che permette di ottenere uno spazio privato e totalmente configurabile. Vediamo alcune delle caratteristiche più importanti e che devono essere valutate con molta attenzione.



Man mano che il proprio progetto web o applicazione crescono, si tende ad avere la necessità di una configurazione sempre più personalizzata e risorse hardware/software dedicate. Per chi è alla ricerca di una soluzione che permetta di avere tutto questo, i server dedicati sono la scelta migliore che si può fare.



In commercio sono presenti molte aziende che forniscono questo servizio. Infatti, è possibile prendere a noleggio o acquistare (in questo caso sarà necessario affidarsi a qualcuno per l’housing del proprio server) uno o più server dedicati in Italia o all’estero senza grossi problemi.



Riuscire ad orientarsi tra le varie proposte è estremamente importante, così da valutare al meglio quali sono le differenze peculiari e come possono incidere sulle performance a livello globale. Analizziamo al meglio alcune delle caratteristiche su cui soffermarsi e su una delle migliori aziende italiane che forniscono il servizio di server dedicato.

Dove noleggiare un server dedicato in Italia?

Come è stato detto poco più sopra, le aziende che forniscono il servizio di noleggio di server dedicati in Italia sono davvero molte. Per chi non ha voglia di perdere tempo nella ricerca, il nostro consiglio è quello di provare a verificare le proposte di Serverplan. Nella pagina contenente tutte le informazioni sui server dedicati, trovi qui le soluzioni di Serverplan, si potrà fare una comparazione su quali sono le loro proposte e quali sono le più indicate per i propri bisogni. Il tutto, utilizzando anche una serie di parametri che rendono ancora più semplice filtrare le tante soluzioni proposte e potendo contare su un eccellente servizio Pre-sales.

I server dedicati offerti da Serverplan sono tutti hot swap, sono ridondanti a livello hardware in tutte le loro componenti, con installazione di un software di monitoring verso il supporto tecnico così da poter intervenire in modo proattivo prima ancora che si registrino eventuali anomalie.

Tutti gli apparati fisici sono caratterizzati da elementi di ridondanza che ne assicurano l'affidabilità e la sicurezza a partire dalla connettività elettrica, infrastruttura di rete, gruppi refrigeranti, apparati di storage ad alta affidabilità fino al singolo server la cui configurazione minimale prevede doppia connettività, doppio alimentatore e dischi in RAID al fine di garantire il massimo tempo di raggiungibilità e per eliminare i punti critici di guasto hardware.

Verrà garantita 1 Gbit/s sia su rete privata che rete pubblica verso internet.

Come da contratto di noleggio, sostituzioni di ogni componente hardware è demandata alla Serverplan senza costi aggiuntivi (a meno che non si tratti di upgrade).

Quali caratteristiche cercare in un buon server dedicato?

Per chi è alle prime armi, qui di seguito può trovare un breve riepilogo di alcuni degli aspetti da tenere in considerazione quando si sceglie un server dedicato.



- Prestazioni. Sono disponibili centinaia, se non migliaia, di configurazioni possibili su un singolo server. Questo, in base alle caratteristiche hardware e software che si possono andare a modificare. Tenendo in considerazione le proprie esigenze presenti e future. A seconda dell’applicativo software o del sito web che si desidera ospitare, è necessario ricercare la prestazione che favorisce al meglio la propria attività. In questo momento e in futuro.



Infatti, è bene pianificare che un sito o una applicazione nel breve/medio termine possono avere necessità di maggiori prestazioni. Sia dal punto di vista di banda che di potenza di calcolo.



- Posizione. Utilizzare un Content Delivery Network è sicuramente una soluzione più che accettabile in molti casi per decentralizzare i propri file. In particolare se si vuole trovare una soluzione per fornire più velocemente file e dati ai propri utenti. Se la propria azienda ha sede in Italia, è senza ombra di dubbio meglio avere i propri server nella propria nazione.



Oltre a fornire una connessione più veloce per i propri utenti, si potrà essere sicuri di beneficiare di un servizio clienti con lo stesso fuso orario e orario di ufficio. Cosa che può facilitare ogni tipologia di comunicazione.



- Sicurezza. Anche se è l’ultimo fattore che abbiamo inserito in questo breve elenco, probabilmente è il fattore più importante da prendere in considerazione. Un’infrastruttura con un alto livello di sicurezza vi permette di dormire sogni tranquilli in ogni situazione. Ogni piattaforma di hosting ha il suo approccio alla sicurezza, quindi è bene chiedere il maggior numero di informazioni possibili prima di stipulare un contratto di noleggio per un server dedicato.



Se si è in grado di valutare con attenzione queste tre caratteristiche, si potrà iniziare a fare una prima cernita con cognizione di causa su quale è il server dedicato più ideale alle proprie richieste.



Scegliere la soluzione perfetta non è sempre molto semplice. Anzi, in alcuni casi è alquanto difficile comprendere quali sono i componenti hardware e software che possono fare la differenza. Se non ci si sente sicuri delle proprie scelte, è sempre bene chiedere un consiglio al supporto dell’azienda dove si ha deciso di prendere a noleggio un server dedicato.



Grazie all’esperienza accumulata, chi si trova a fornirvi il proprio supporto saprà indirizzarvi verso una soluzione che vi permette di gestire al meglio il carico di lavoro della vostra applicazione o sito web. Questo, anche pensando ad un incremento del traffico del sito e di conseguenza un incremento delle richieste di risorse.