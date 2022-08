Fratelli d’Italia consegna le liste per il voto del 25 settembre: “Per noi la squadra viene prima dei singoli”

“ Siamo orgogliosi della lista che abbiamo presentato che secondo me è molto competitiva ”: così Fabrizio Comba , coordinatore regionale di Fratelli d’Italia all’uscita della consegna delle liste per le prossime elezioni del 25 settembre.

"La squadra viene prima dei singoli nomi"

“ Squadra ” è la parola chiave per quelli che i sondaggi danno come favoriti anche all’interno della stessa coalizione. Per questo non si parla di “ punte di diamante ” tra i candidati di FdI. " Per noi conta la squadra, certo siamo convinti di essere una forza trainante - aggiunge Comba - Giorgia Meloni è pronta a governare ”.

È proprio la Meloni è attesa nel capoluogo torinese tra il 12 e il 14 settembre per la campagna elettorale, una visita alla quale seguiranno forse spostamenti in altre città della regione.

Crosetto non inserito nelle liste: "Resta una grande risorsa"

“Abbiamo lavorato sulla rappresentanza territoriale dando forza ai territori, in modo che nessuno fosse escluso. Questo è un motivo di grande soddisfazione. Questa campagna riserverà grandi sorprese”, ha concluso Comba, che sulla mancata candidatura di Guido Crosetto si limita a dire: “Per noi rimane una grande risorsa”.

Montaruli capolista alla Camera, Santanché al Senato

A guidare FdI alla Camera, nel plurinominale per il Piemonte 1, Collegio 1, la parlamentare uscente Augusta Montaruli, seguita da Marco Perissa, Monica Ciaburro e il nipote d'arte Giovanni Crosetto. Montaruli in testa alla lista anche del Collegio 2, sempre seguita da Marco Perissa, poi vengono Immacolata Zurzolo e Giovanni Ravalli. Per il Piemonte 2 alla Camera il capolista è invece Fabrizio Comba, quindi ecco di nuovo Monica Ciaburro, poi Emanuele Pozzolo e l'ex campionessa di sci alpino Barbara Merlin. Per il Collegio 2, oltre ai confermati Comba e Ciaburro, candidati Vincenzo Amich e Federica Barbero.

Per quanto riguarda il Senato, la capolista per il Collegio 1 del Piemonte 1 è la 'veterana' cuneese Daniela Santanché, seguita dall'ex Forza Italia Lucio Malan, poi spazio alla consigliera comunale torinese Paola Ambrogio e ad Ettore Puglisi. Per il Collegio 2, dietro ai confermati Malan e Ambrogio, spazio a Giorgio Salvitti e Giovanna Pellanda.