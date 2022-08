Al Mau, una mostra dedicata agli artisti venezuelani in Piemonte

"Venezula Visual", gli artisti venezuelani in Piemonte dal 3 al 17 settembre saranno in mostra alla Galleria del MAU Via Rocciamenole 7/c in attesa del Salone del Gusto.



In collaborazione con Associazione Venezuela in Piemonte, la mostra è una collettiva degli artisti Oswaldo Munoz, Rosana Ferer, Irene Pietrosanti, Maria de Jesus Requena, Elizeth Rodriguez, Maria Cecilia. A cura di Edoardo Di Mauro e Francesca Nigra, allestimenti Alberto Garino.

E sempre in attesa del Salone del Gusto 2022, il 17 settembre alle ore 15.30 si terrà il "MAU For All", una visita guidata teatrale al MAU in collaborazione con Compagnia 3001, VolonWrite e CulturalWay, per studiare un nuovo percorso accessibile nel MAU, seguendo le opere teatralizzate dall’attrice Adriana Zamboni. Incontro sul sagrato fronte Chiesa di Sant’Alfonso (Via Netro 3): sarà presente anche la guida LIS. Fine visita presso la sede dell’Associazione sardi in Piemonte Gramsci in Via Musinè 5, con degustazione di prodotti sardo-piemontesi a cura di Leonardo Porcu, somellier ONAV.

Entrambe le iniziative sono in collaborazione col progetto Fucina Campidoglio.