Agenzia di traduzioni professionale: 4 consigli per trovare la migliore

Al giorno d’oggi sono sempre di più le aziende che necessitano di traduzioni professionali: si va dai contratti ai cataloghi, dalle descrizioni prodotto presenti nei siti web alle liste degli ingredienti da scrivere obbligatoriamente in etichetta. Ormai praticamente tutte le informazioni devono essere tradotte, perché la maggior parte delle aziende si è aperta ai mercati internazionali e non si limita più a vendere prodotti e servizi entro i confini italiani.

Come trovare però un’agenzia di traduzioni professionale che sia all’altezza delle proprie necessità? Il trucco è controllare che sia in possesso di alcune caratteristiche e per identificarle possiamo fare riferimento ad Eurotrad, una delle agenzie più consigliate del momento. Vediamo dunque insieme quali sono gli aspetti che fanno la differenza e che permettono di riconoscere una buona agenzia di traduzioni.

#1 Grande esperienza nel settore

Di agenzie di traduzione al giorno d’oggi se ne possono trovare parecchie in Italia, ma non tutte sono ugualmente affidabili e serie. Per evitare di prendere delle brutte sorprese, vale la pena controllare l’esperienza maturata da parte dell’agenzia nel settore. Eurotrad ad esempio è operativa dal 1995 e questo significa che lavora in questo settore da quasi 30 anni. Se non fosse stata in grado di garantire un ottimo servizio ai propri clienti, non sarebbe ancora oggi tra le agenzie di traduzioni più consigliate dunque controllare l’esperienza è sicuramente un primo passo per andare sul sicuro e non correre rischi inutili.

#2 Traduttori madrelingua di alto livello

Le migliori agenzie si avvalgono di traduttori madrelingua di alto livello, in grado di assicurare il massimo dal punto di vista della qualità dei testi ma anche della rapidità con cui questi vengono forniti al cliente. Quando si deve effettuare una traduzione, affidarsi a dei professionisti permette di evitare pessime figure ed è sicuramente fondamentale, per non compromettere l’immagine dell’azienda. Alcune realtà ad esempio optano per i software gratuiti che si trovano online, che consentono di effettuare traduzioni immediate di piccole porzioni di testo. Il problema è che ormai questo genere di traslazioni automatiche vengono riconosciute al volo dai clienti, proprio perché non professionali e ricche di errori che un madrelingua non commetterebbe.

#3 Traduzioni specifiche per ogni esigenza

Una buona agenzia deve essere anche in grado di proporre ai propri clienti delle traduzioni che siano specifiche in base alle loro effettive esigenze. I testi commerciali ad esempio sono decisamente diversi rispetto a quelli che invece vanno inseriti in un sito web ed è importante che l’agenzia riesca a proporre una soluzione che sia adeguata alle reali necessità del cliente.

#4 Servizio completo

Infine, quando si sceglie un’agenzia di traduzioni conviene sempre verificare che offra un servizio completo e soddisfacente. Le migliori mettono a disposizione del cliente un Project Manager di riferimento, che valuta le esigenze specifiche e prepara un preventivo dettagliato, prima di procedere con l’assegnazione del lavoro ad un madrelingua che sia adeguato al compito. Si procede sempre anche con una revisione dei testi, in modo da garantire la massima correttezza e l’assenza di errori.