Dramma sulla statale in Val Susa: biker muore in un incidente con un’auto

Drammatico incidente mortale oggi pomeriggio in Val Susa: a San Giorio un motociclista è morto dopo essersi scontrato contro un’auto, sulla statale 24. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la croce rossa, l’elisoccorso e i vigili del fuoco. Per il biker non c’è stato nulla da fare.