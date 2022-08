Earthink, il festival teatrale dedicato alla sostenibilità torna dal 9 al 17 settembre

Manca un mese all’XI edizione di Earthink Festival: dal 9 al 17 settembre tornerà in scena a Torino il primo festival in Italia che promuove la sostenibilità attraverso il teatro e le arti performative. Il tema dell’edizione 2022 sarà #ReStart!: un grido per ridestare gli animi e le coscienze a due anni dallo scoppio della pandemia e incoraggiare la ripartenza di tutto il settore artistico e culturale.

Il cuore dell’XI edizione sarà Cascina Filanda, antico edificio rurale all’interno del parco del Meisino oggi sede di un importante progetto di housing sociale, che ospiterà molti degli spettacoli in programma. Fra i luoghi di Earthink 2022 immancabili il Parco del Valentino e l’Imbarchino a cui si aggiungeranno alcuni dei teatri off più importanti della città come Cubo Teatro, Atelier Teatro Fisico, Cecchi Point e Spazio Kairòs.

A breve verranno svelati i quindici spettacoli in scena, scelti tra oltre 70 proposte arrivate dall’Italia e dall’estero, che comporranno un programma denso e diversificato. Tra i lavori selezionati la mostra-spettacolo itinerante per trasportare il pubblico all’interno di una immaginifica visita guidata al pianeta Terra; uno spettacolo di circo narrativo; una performance di teatro-danza di Tecnologia Filosofica, uno spettacolo di teatro di figura per tutta la famiglia, una performance in VR reality, che prevede l’utilizzo di visori a realtà virtuale e spettacoli interattivi nella natura per giocare con le percezioni e far vivere un viaggio tra musica, colori e animazioni. Una programmazione ricca e variegata che riflette l’anima poliedrica del Festival e la volontà di dare spazio a spettacoli di ricerca e sperimentazione tra i generi teatrali.

“Quest’anno Earthink Festival arriva all’XI edizione: undici anni di presenza e azione sul territorio per promuovere stili di vita in armonia con l’ambiente e riflettere sul ruolo che ognuno ha nella costruzione di un mondo più sostenibile. Questa edizione avrà un focus sulla valorizzazione delle giovani professionalità per sostenere la creatività emergente: tanti degli artisti selezionati sono under35, il Visual è opera dell’artista emergente Silvia Lanfrit e abbiamo lanciato una call per selezionare tre giovani performers per InNatura, performance che debutterà a Earthink 2022 e che prevede un percorso partecipato di sperimentazione nell’ambito del wellness culturale” commenta Serena Bavo, ideatrice e direttrice del Festival dal 2011.

A undici anni dalla prima edizione, Earthink – organizzata da Tékhné, fra le prime associazioni del territorio a investire nel welfare culturale, promuovendo la rigenerazione umana a partire dall’attività artistica e creativa soprattutto verso le comunità fragili che non hanno facile accesso all’offerta teatrale – raggiunge un importante traguardo, confermando il ruolo di manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento nel panorama italiano e internazionale per gli artisti che utilizzano lo spettacolo dal vivo per raccontare e sensibilizzare il grande pubblico sul rispetto ambientale e sulla sostenibilità.