Mirafiori, oltre allo stop fino a giugno anche il miraggio della 500 ibrida. Francois: "Ci stiamo lavorando, ci tengo"

In tempi di incertezza (e di silenzio), ogni voce fa rumore. Forse più del dovuto. Rientrano senza dubbio in questa categoria le dichiarazioni recenti attribuite da più fonti giornalistiche a Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat all'interno dell'universo Stellantis.



Al centro dell'attenzione - per evidenti questioni geografiche e storiche - c'è lo stabilimento di Mirafiori. La fabbrica storica che però ora sta attraversando un calo di domanda (e quindi di produzione) talmente forte da aver chiuso per tutto il mese di maggio le Carrozzerie.

Ipotesi 500 ibrida per Mirafiori?

Ma adesso si torna a parlare di 500, a Mirafiori. Non più (non solo) la Bev, zavorrata dalla recente impasse sugli incentivi e su un mercato internazionale che sembra tirare meno del passato, ma anche del modello Ibrido. Sulle pagine nazionali del Corriere della Sera di oggi, infatti, viene riportata una lunga dichiarazione di Francois, in cui si spiega come il progetto di portare la produzione in Italia e in particolare a Torino sia tutt'altro che tramontato. "Ci stiamo lavorando - è la conferma del manager -. La questione non è chiusa ed è un tema a cui io personalmente tengo molto. Ci stiamo impegnando per poter costruire una nuova 500 ibrida a Torino insieme alla variante 100% elettrica".

Abbinare all'elettrico, ma non prima di 2 anni

Il traguardo - in termini temporali - non sarebbe proprio immediato. Servirebbe infatti un intervento (profondo e costoso) per adattare la linea elettrica a quella ibrida. Non prima del 2026, insomma. "La base su cui è costruita la 500 elettrica ci è costata 600 milioni di euro, ma sfruttarla anche per la variante a benzina mild hybrid ci permetterebbe di continuare ad avere alti volumi per questo modello e vedere crescere la produzione in Italia", sono le parole di Francois riportate dal Corriere.

Un'idea diversa 7 giorni fa