Unione Musicale: ad aprire la stagione autunnale 2023, il pianista ucraino Vadym Kholodenko

Quest'autunno al via la 76° Stagione concertistica dell’Unione Musicale di Torino: un ricco calendario di concerti in cui brillano grandi nomi del panorama internazionale, numerosi debutti e nuovi progetti.

Il titolo "Classica Unione" della nuova rassegna "pone l’accento su quello che la musica fa per vocazione: unire i popoli attraverso un linguaggio comune".

In questo spirito, ad aprire la rassegna mercoledì 12 ottobre sarà il pianista ucraino Vadym Kholodenko, vincitore assoluto al Concorso Van Cliburn nel 2013, noto per le sue interpretazioni impeccabili e fantasiose.

Il nuovo cartellone proseguirà fino a mercoledì 24 maggio 2023 e si articola in 107 eventi (50 concerti, 6 appuntamenti divulgativi, 36 proposte per le famiglie e 15 spettacoli per le scuole).

Saranno protagonisti 260 artisti, di cui 110 ospiti per la prima volta dell’Unione Musicale e oltre 80 musicisti under 30.

I concerti sono come sempre declinati in serie: i "Mercoledì" al Conservatorio (suddivisi in serie Pari e Dispari, 26 concerti alle ore 20.30) e al Teatro Vittoria la serie pomeridiana "Didomenica, L’altro suono" con concerti dedicati al repertorio antico e "Next Generation" che valorizza giovani interpreti già affermati a livello internazionale. Riconfermata "Discovery", la serie pensata per guardare oltre i confini del repertorio classico.

Novità di quest'anno il nuovo progetto "Solo per le tue orecchie": sei brevi concerti interattivi a episodi ideati per accompagnare il pubblico in un percorso di conoscenza del linguaggio musicale.

Per info: www.unionemusicale.it