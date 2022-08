Integratori di magnesio: a cosa servono e quando assumerli

Tra i vari integratori alimentari, quelli a base di magnesio sono oggi i più diffusi ma anche i più consigliati dagli stessi specialisti. Parliamo d’altronde di un minerale davvero importantissimo per il benessere dell’organismo ed una sua carenza può rivelarsi molto pericolosa. Come sempre, prima di iniziare l’assunzione di un integratore di magnesio è importante consultare il proprio medico per verificare di averne un’effettiva necessità.

Vediamo però innanzitutto a cosa serve questo minerale, perché è così importante e in quali casi viene spesso raccomandata l’assunzione di un integratore di magnesio.

Integratore di magnesio: a cosa serve?

Un integratore di magnesio può rivelarsi spesso molto utile, proprio perché questo è un minerale che svolge funzioni di primaria importanza per il nostro organismo. Vediamo nel dettaglio quali.

Contribuisce alla normale funzionalità muscolare

Il magnesio contribuisce alla normale funzionalità muscolare e infatti l’assunzione di un integratore è spesso consigliata agli sportivi, perché consente di prevenire e contrastare crampi e spasmi muscolari. Non solo: il magnesio è molto utile anche per coloro che soffrono di cervicalgia, proprio perché allevia le tensioni e rilassa la muscolatura.

Stabilizza l’umore

Un integratore di magnesio è decisamente utile anche per tutte quelle donne che necessitano di uno stabilizzatore naturale dell’umore in determinati periodi come quello premestruale o la gravidanza. Parliamo infatti di un minerale che riduce in modo significativo l’ansia, contrasta la depressione e migliora l’umore, rivelandosi un vero e proprio alleato in tal senso.

Riduce stanchezza ed affaticamento

Gli integratori a base di magnesio si rivelano degli ottimi alleati anche nei periodi di stanchezza ed affaticamento, non solo fisici ma anche mentali. Non a caso sono consigliati nei cambi di stagione o nei momenti particolarmente stressanti.

Contrasta i dolori da ciclo

Il magnesio è un vero e proprio alleato per le donne, in quanto consente di alleviare in modo significativo i dolori da ciclo oltre a stabilizzare, come abbiamo già detto, l’umore. Non a caso, molti integratori a base di magnesio sono pensati appositamente per le donne nel periodo mestruale, che possono alleviare la sintomatologia grazie a questo prezioso minerale.

Quando assumere gli integratori di magnesio?

Abbiamo visto che gli integratori di magnesio possono rivelarsi davvero utili, in molteplici circostanze e per varie ragioni. Quando assumerli però? Questa è una domanda che è lecito porsi, perché è bene ricordare che come qualsiasi integratore alimentare, anche quelli a base di magnesio richiedono una certa attenzione. È sempre meglio consultare il proprio medico prima di intraprendere un’assunzione regolare di integratori, per verificare che i livelli nell’organismo non siano già elevati.

Anche le donne in gravidanza dovrebbero prestare attenzione ed attendere il parere del ginecologo o dell’ostetrica prima di assumere un integratore di magnesio.

Sebbene questo sia un minerale importantissimo per il benessere dell’organismo ed una sua carenza sia decisamente dannosa, vale anche il discorso contrario. Un eccesso di magnesio rischia di provocare altrettanti problemi dunque conviene sempre agire con una certa cautela, consultando il medico ed evitando di fare di testa propria.