A Torino giro di vite da novembre sui monopattini in sharing: multe per chi parcheggia in piazza Castello e San Carlo

Monopattini in contromano e in malasosta sui marciapiedi. Quotidianamente i torinesi devono fare i conti con l'inciviltà di chi prende i mezzi in sharing. Almeno sino a novembre. Nei prossimi mesi scatterà infatti la "fase due" della mobilità in condivisione della Città. Che tradotto vuol dire regole più severe per chi si mette alla guida di un mezzo a due ruote in condivisione.

Operatori dimezzati

Da tempo l'assessorato alla Mobilità guidato da Chiara Foglietta sta lavorando per elaborare un nuovo disciplinare, che sarà pronto entro la fine di settembre. Le nuove norme saranno in vigore da novembre. Tra le novità più importanti la riduzione del numero degli operatori presenti in città. Dagli otto attuali si passerà a quattro, dimezzando quasi il parco dei monopattini che saranno circa 2500.

Multe per sosta nelle piazze auliche

Previsti anche sanzioni per gli operatori che faranno parcheggiare gli utenti nelle aree vietate e per chi sosta nelle piazze auliche come piazza Castello e San Carlo. Le multe ai monopattini in sharing che commettono violazioni sono già in aumento: da inizio anno la Polizia Municipale ne ha elevate oltre 500. In tutto il 2021 si erano fermate a 470.

Il commento

E per quanto riguarda il nuovo bando, Foglietta spiega le novità in un post. "La decisione - sottolinea - è stata quella di far seguito alla sperimentazione iniziata nel 2019 con l'adesione al bando di Città metropolitana, così da rendere più uniforme gli spostamenti e - anche sotto questo punto di vista - creare una vera connessione con la Città metropolitana".