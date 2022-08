Tre volte dimesso dall'ospedale dopo incidente e morto due settimane dopo: 6 persone indagate

Sei indagati per la morte di un pensionato 72enne di Mazzè, Tommaso Zanino, coinvolto in un incidente stradale il 10 agosto e deceduto quattordici giorni dopo.

Sei indagati per omicidio colposo

La procura di Ivrea, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico dell'automobilista che lo ha tamponato e di cinque medici dell'ospedale di Chivasso. Zanino era stato urtato mentre era in sella al proprio scooter, visitato e dimesso in giornata dall'ospedale di Chivasso. Nei giorni successivi, però, l'uomo era stato al pronto soccorso altre due volte perché accusava continui dolori. In entrambi i casi era stato visitato e rimandato a casa.

Condizioni peggiorate fino al decesso

Le sue condizioni sono poi peggiorate fino al decesso sopraggiunto il 24 agosto. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte e per capire se ci sono state responsabilità da parte del personale sanitario.