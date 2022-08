Selfie con Appendino nei mercati: "Torinesi preoccupati dal caro-bollette. Caduta Draghi nell'interesse del Paese" [VIDEO e FOTO]

Strette di mano con il sorriso, richieste di foto e selfie, clienti e ambulanti che dicono "che bello rivederti Chiara". Sono passati dieci mesi da quando Appendino non è più sindaco di Torino, ma a fare due passi con lei sembra che il tempo non sia mai passato.

Questa mattina Chiara Appendino, candidata capolista per il M5S in tutti i collegi plurinominale del Piemonte alla Camera, ha fatto un giro al mercato di via Porpora: insieme a lei l'ex assessore all'Urbanistica Antonino Iaria, anche lui in corsa per il Parlamento, e l'ex consigliere regionale Davide Bono.