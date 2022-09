Polizia, la denuncia del sindacato Siulp: "Caos e la frustrazione per la mancata sussidiarietà"

Spesso umiliati, come nel caso del buffetto della rom. Sovente aggrediti, come ciclicamente accade durante i servizi al cantiere TAV. Quotidianamente impegnati nella lotta alla criminalità di ogni genere. E’ la realtà dei poliziotti di Torino, stando a quanto denuncia il sindacato Siulp.



"Altro è quanto emerge da tempo, e da tempo denunciato, in merito agli esosi esborsi che i poliziotti devono affrontare nel caso di accertamenti diagnostici o iter terapeutici per lesioni procuratisi in servizio".

"E’ inaccettabile che un poliziotto, prodigatosi per tutelare l’incolumità di una donna, di una famiglia, dai violenti intenti del 'marito' e 'padre', durante la conseguente colluttazione subisca lesioni per le quali debba sottostare al pagamento del ticket, qualora ricorra al SSN, o anticipare le somme per le necessarie visite specialistiche. Certo, nella teoria, è previsto il rimborso di dette spese, almeno da oggi. Ma la realtà degli arretrati è il caos. Domande di rimborso giacenti anche da 5 anni delle quali non giunge alcuna notizia. Sporadici rimborsi, nel concreto rischio della prescrizione dei rimborsi medesimi che scaturisce dopo 10 anni dalla relativa istanza".

"Evidentemente un termine non così impossibile da raggiungere. Ancora una volta un esempio di come la politica possa dimostrare, con i fatti e nella concretezza, come poter garantire il benessere di quegli operatori che mettono quotidianamente a rischio la propria incolumità a tutela di quella della comunità. Naturalmente il SIULP di Torino non starà a guardare lamentandosi, ma agirà legalmente per tutelare i sacrosanti diritti di questi poliziotti, dimenticati dall’indisponente indifferenza dell’Amministrazione".