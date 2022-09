Forse non hai sentito parlare del libro firma manifesti e ringraziamenti mentre si tratta di un elemento che molto spesso viene impiegato all’interno di un funerale. Si tratta appunto di un tipo di libro che viene utilizzato e messo a disposizione delle persone che partecipano al funerale in modo che se possono scrivere un ricordo con il defunto.

Chiaramente sono dei libri fatti apposta, con delle caratteristiche specifiche ma che devono essere sempre eleganti. Non è mai semplice trovare le parole giuste da dire all’interno di un funerale, ma a volte scrivere potrebbe essere liberatorio ed è per questo che, anche per ricordare in futuro la presenza delle persone al funerale, si mette a disposizione un libro per le firme.

A volte le persone amano lasciare anche solo la firma per far capire di essere stati presenti al funerale della loro persona cara di cui magari siamo stati avvisati tramite i manifesti. Ma come è possibile?

I manifesti funebri sono quei manifesti che vengono attaccati dalle zone più preposte della città e che avvisano tutti coloro che è passato lì davanti dalla morte del defunto.

Di solito sono particolarmente efficaci quando si abita in un piccolo centro urbano, dove tutti sappiamo dove vengono attaccati questi manifesti e tendiamo a passare e a leggerli e quindi a prendere queste informazioni che magari un parente della vittima potrebbe non conoscere così approfonditamente.

Se invece abitiamo in una città mediograndi allora dobbiamo ricorrere ad un’altra tecnica quella di andare a pubblicare i necrologi su giornali quotidiani dei quotidiani locali della città.

Altre forme di presenza all’interno della preparazione del funerale

C’è chi ama un funerale piuttosto essenziale e non vuole andare a spendere delle cifre esagerate anche perché magari il decesso della persona cara è avvenuto all’improvviso e nessuno può contribuire appunto alle spese. Comunque ci sono tanti piccoli accorgimenti che possono essere tenuti in genere, addirittura si potrebbe anche distribuire la foto del defunto al funerale.

Dietro questa foto potrebbe essere scritta una frase da lui pronunciata oppure una delle sue frasi preferite, delle considerazioni, così come la foto di dimensioni più grandi potrebbe essere messa una bella cornice e esposta, cosa che accade quando ad esempio non si può esaminare di persona il feretro.

Comunque, visto che ci sono tantissime cose da acquistare all’interno del funerale, perché a fare tutto da soli, quando l’impresario delle pompe funebri non vedo l’ora di andare a dare dei suggerimenti a tutto tondo. C’è da acquistare la cassa da morto con la bara, c’è da acquistare l’urna cineraria se invece appunto abbiamo deciso per la cremazione.

All’interno del parco delle urne cinerarie c’è orario poi c’è veramente di tutto e di qualunque prezzo.

Un altro passo molto importante è quello della lapide. La lapide viene prodotta ed installata da un’esperto marmista, ovvero una persona che è in grado di essere risolutiva rispetto ad una situazione specifica. E poi naturalmente c’è l’aspetto molto più pratico, legato alle professioni individuali e all’incontro, che non possono che andare a generare degli altri fastidi.