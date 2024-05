Paolo Damilano (Forza Italia): “L’agricoltura è alla base della nostra vita. Ecco cosa può fare l’Europa” [VIDEO]

A livello europeo il settore primario rappresenta un asset strategico. Pesa per il 2% sul Pil europeo, ma i suoi sussidi costituiscono un terzo del bilancio comunitario (1.076 miliardi di euro), una delle più importanti voci dell’UE. L’attuale PAC (Politica Agricola Comunitaria) del ciclo 2023-2027 assorbe un budget di 387 miliardi di euro, mentre sono circa 8,6 milioni i lavoratori impiegati, poco sopra il 4% sul totale dei 210 milioni di lavoratori nei 27 Stati membri. In Italia la percentuale di operanti in ambito agricolo è inferiore alla media europea. Sono circa il 3%, come la Spagna, numeri comunque superiori se confrontati alla Francia (dove pesa su circa il 2% della forza lavoro) e Germania (1%).

“C’è poi - prosegue Damilano - la sfida della transizione green. Se è vero che l’agricoltura ha un ruolo significativo rispetto alle emissioni globali di CO2, dobbiamo ribadire che gli agricoltori sono i primi e più preziosi ambientalisti e le prime vittime dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento. Per questo bisogna ribaltare un modello che li pone sul banco degli imputati. L’Ue deve aiutarli e non imporre requisiti eccessivi e oneri aggiuntivi: la tutela dell’ambiente deve essere raggiunta con la collaborazione di chi lavora la nostra terra.Servono finanziamenti adeguati e aggiuntivi per facilitare gli sforzi ambientali dei nostri agricoltori, incentivarli a operare in modo più sostenibile e aiutarli a contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Ad esempio finanziando metodi di coltivazione e allevamento meno impattanti e più economici e sostenendo quegli interventi sui terreni e sui processi produttivi che producono benefici ambientali.”

"Va in questo senso il nostro impegno per la riforma della PAC - commenta il candidato alle Elezioni Europee per Forza Italia Paolo Damilano - per un’equa distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e all'interno di essi. C’è poi il tema da non sottovalutare dei cambiamenti demografici: l’abbandono dei campi, l’invecchiamento della popolazione agricola, lo spopolamento delle aree rurali. Qui occorre agire sull’attrattività della vita rurale non come scelta di risulta, ma come esperienza di qualità. Intervenire sulla diffusione delle infrastrutture digitali e sulla qualità delle infrastrutture di trasporto tradizionali; sulla scuola, sia mantenendo primarie e secondarie nelle aree rurali, sia stimolando l’innovazione agricola e l’occupazione di qualità attraverso scuole terziarie e ITS; sull’integrazione di filiere agricole con filiere di tipo industriale e di tipo turistico, rafforzando le misure contro la siccità. Serve un maggiore sforzo per prevenire in maniera efficace disastri naturali e un piano europeo per l'uso, il riutilizzo e lo stoccaggio dell’acqua. In questo modo l’Europa può aiutare il settore.”