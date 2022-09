Certe situazione fino a quando non le viviamo in prima persona non riusciamo a capirle come per esempio quando non riusciamo spostarci in una città con un nostro familiare o amico disabile ed è una cosa che può succedere purtroppo specialmente nelle metropoli che in alcuni casi sono poco organizzate.

In tal senso però per fortuna ci sono anche aziende private che si occupano del trasporto disabile straordinario e che sono nate apposta per supportarci quando abbiamo persone cara noi che hanno gravi problemi di deambulazione soffrono di importanti patologie che come conseguenza principale fanno sì che non riescono a muoversi e a viaggiare con le stesse condizioni degli altri.

Una persona che per esempio si trova a muoversi seduta in una carrozzina avrà fatica a spostarsi con un mezzo di trasporto classico perché non sarebbe uno spostamento fatto con sicurezza e buon senso e ci vorrebbe quindi una vettura speciale che è pensata e costruita apposta ma spesso la famiglia non ce l'ha.

Mentre questo servizio di cui parliamo oggi la possiede e addirittura in alcuni casi all'interno garantisce anche la presenza di un operatore sanitario

Quindi quando parliamo nel trasporto disabili ci riferiamo a un argomento veramente molto complesso e anche molto delicato perché va a toccare la sensibilità delle persone che sono in difficoltà a livello fisico e che non riescono a svolgere gli spostamenti che vorrebbero ed è una cosa che a livello emotivo tocca anche le famiglie.

Sappiamo come ci sono delle malattie e ci rendono impossibili movimenti oppure i movimenti si fanno ma pagando un prezzo caro di dolore e di sofferenza acuta.

Chiaramente non è detto che tutte le persone che possono soffrire di questo servizio siano sedute nella carrozzina perché ci sono alcune persone disabili che usano altri strumenti per spostarsi come per esempio i deambulatori che devono trovare spazio nella vettura per il trasporto.

Quindi rinunciare a un servizio così importante sarebbe una cosa veramente folle soprattutto perché le alternative sono veramente poche e non sempre sono valide

Qual'è la differenza tra questo tipo di trasporto e le ambulanze private

Vogliamo parlare a questo punto perché ci sono ancora tante persone che purtroppo confondono i due tipi di servizi . Quindi risulta importante fare chiarezza in modo che approcciandosi in entrambe le cose la persona che ha bisogno se ne accorga per scegliere quella migliore per le sue esigenze.

Parlando dell'ambulanza privata ci si riferisce a quel servizio che viene garantito a persone che devono spostarsi da una struttura sanitaria all'altra oppure dalla loro abitazione a un ospedale o viceversa e quindi si parla di .

Questa è la differenza principale col trasporto disabili perché quest'ultimo non è vincolato a questo tipo di aspetto perché può essere utilizzato anche per motivi personali relazionali o anche per fare gite con gli amici.

Inoltre un'ambulanza privata all'interno ha degli strumenti tali che può per vedere a qualsiasi servizio pronto soccorso come qualunque tipo di ambulanza pubblica ma la stessa cosa non si può dire delle vetture dei trasporti disabili, anche se all'interno può essere previsto un operatore sanitario.