La Lega attacca Lo Russo: “Brutta copia di Appendino”. Salvini a Mirafiori il 20 settembre

“Lo Russo? La brutta copia di Appendino”. E’ un attacco frontale quello che Fabrizio Ricca ed Elena Maccanti, consiglieri comunali della Lega, rivolgono al sindaco di Torino, dopo quasi un anno di amministrazione.

"Lo Russo brutta copia di Appendino"

“In questi 12 mesi non si è sentita alcuna differenza tra Appendino e Lo Russo” spiega Ricca. Il consigliere comunale e assessore regionale alla Sicurezza della Giunta Cirio, prosegue: “Svolgiamo poca attività consigliare, le delibere sono pochissimi come gli atti di indirizzo. E che dire di consigli? Durano come un’assemblea di condominio”.

"Grande delusione dalla nuova Giunta"

Un concetto rafforzato dal pensiero di Elena Maccanti, consigliera comunale e parlamentare della Lega: “La Giunta Lo Russo è stata fino ad ora una grande delusione, la brutta copia di quella Appendino. Nulla è stato fatto sul fronte viabilità, si è proseguito nella follia delle ciclabili e non c’è stato coraggio di cambiare rotta. Nulla è stato fatto per il lavoro in questa città”.

Il 20 settembre Salvini a Mirafiori

E a proposito di lavoro, Matteo Salvini farà tappa a Torino per chiudere la campagna elettorale della Lega in città, in uno dei luoghi simbolo: Mirafiori. Il leader leghista verrà nel capoluogo piemontese il 20 settembre. La volontà è quella di recarsi fuori da Mirafiori. Domani invece il ministro Massimo Garavaglia sarà presente alla Reggia di Venaria.