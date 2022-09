Lavoro, Moncalieri cerca un referente bibliotecario e un commissario di polizia

Il lavoro è sempre un tema attualissimo e caldissimo ed il Comune di Moncalieri offre due opportunità importanti a chi è alla ricerca di occupazione.

Il 22 settembre la scadenza dei due bandi

C'è tempo fino alle ore 12 del 22 settembre per partecipare ai due bandi di concorso che la Città ha aperto nei giorni scorsi: si cerca un referente bibliotecario (categoria D), un profilo ad alta specializzazione tecnica e un commissario di polizia. Entrambi i posti sono a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato.

I requisiti necessari e come candidarsi

Per partecipare occorre aver compiuto i 18 anni e non aver superato i 65, avere l'idoneità fisica, diploma di laurea, laurea triennale o specialistica, con specializzazione in biblioteconomia per quanto riguarda il primo impiego.

Le modalità di presentazione delle domande è solo online, utilizzando le credenziali SPID. E' prevista sia una prova scritta che una orale, al termine delle quali sarà pubblicata una graduatoria, con il conferimento del posto che andrà al primo classificato.

Per ulteriori info visitare il sito della Città di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it – Area tematica Lavoro