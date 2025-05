I ladri di gomme tornano in azione, ultimo caso a Moncalieri

Torna il fenomeno dei ladri di gomme, nella zona sud di Torino. Nei mesi scorsi a pagare il prezzo maggiore era stata Nichelino, ma questa volta la segnalazione arriva da Moncalieri.

Alfa Romeo lasciata su 4 mattoni

E' stata una brutta sorpresa per il proprietario della Giulietta Alfa Romeo, lasciata regolarmente parcheggiata nella notte, per vederla poi ritrovata la mattina dopo su quattro mattoni, perché erano state portate via le gomme.

Sempre più spesso ormai i ladri si dilettano a smontare dai veicoli i pezzi di loro interesse, evidentemente quelli più richiesti dal mercato nero dei ricambi o da qualche carrozziere 'compiacente' e senza scrupoli.

Panda le vetture più 'ricercate'

E' evidente che ci deve essere questo alla base di questa razzia di parti di auto, che vede nelle Panda le vetture più 'ricercate'.

Non può essere un caso, infatti, che la popolare auto a marchio Fiat spesso venga privata di fanali, portiere, cofani ed altre parti della carrozzeria. Ma purtroppo si continuano a ripetere gli episodi di auto 'spolpate'.