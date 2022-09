Sostegno agli anziani, Lepri (Pd): "Impegno a proseguire in Parlamento le riforme sulla non autosufficienza"

Il candidato alla Camera del Partito Democratico Stefano Lepri aderisce all’Appello del 31 agosto per il sostegno alle RSA ed alle strutture residenziali e rilancia l’impegno per le riforme in Parlamento.

“Sin da quando ero assessore alle politiche sociali del Comune di Torino, tra il 1996 ed il 2005, ho avuto a cuore gli anziani più fragili e le persone con disabilità, mettendo a punto misure innovative per le cure domiciliari e l’accoglienza residenziale”, dichiara l’onorevole Stefano Lepri, ricandidato in Parlamento nel collegio nord ovest di Torino.

“Ora però il modello di cura deve essere rivisto profondamente, per far fronte all’aumento delle persone non autosufficienti, alle crescenti difficoltà delle famiglie e alla drammatica crisi pandemica ed energetica. Per questo, mi impegno a portare avanti la Proposta di Legge a mia prima firma già incardinata negli scorsi mesi e a far mie le istanze delle 19 Associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza socio sanitaria, profit e no-profit, che da sempre sono la spina dorsale dell’assistenza ai più fragili. In Italia 285 mila anziani vivono in Rsa, 35.000 solo in Piemonte".

"Servono al più presto aiuti per affrontare il caro energia, occorre aumentare la spesa sanitaria sia per le RSA sia per le cure domiciliari, accrescere il numero dei posti letto in convenzione e riempirli, innalzare la quota sanitaria della retta e aggiornare le tariffe, riformare il tipo di assistenza rendendolo più flessibile e integrato col territorio, potenziare gli operatori sociali e sanitari, migliorare l’integrazione socio sanitaria", conclude Lepri. "Solo in Piemonte ad ottobre 2021 quasi 16.000 cittadini non autosufficienti erano in attesa di una soluzione, a domicilio o in RSA: è il momento di dare risposte!".