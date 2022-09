Linea ferroviaria Torino-Ceres, Lepri (Pd): "Occorre velocizzare la riapertura"

“La mobilità ferroviaria è la più ecologica, la più sicura avendo il minor tasso di incidenti e anche la più economica in tempi di caro carburante. Il trasporto ferroviario, come sostenuto in passato dal già ministro Delrio, è pertanto a tutti gli effetti una misura a forte impatto sociale, essendo economicamente accessibile e quindi garantendo equità per tutte le fasce di popolazione”, dichiara l’onorevole Stefano Lepri, ricandidato in Parlamento nel collegio nord ovest di Torino. “Nel mio collegio c’è una crescente attesa per la riapertura della tratta Torino-Ceres, che ben conosco frequentando da decenni le valli di Lanzo con la mia famiglia nei periodi di vacanza. Come conferma il pregevole lavoro svolto dall'Osservatorio Torino-Ceres, i torinesi dei quartieri toccati da questa tratta – Barriera, Madonna di Campagna, Borgo Vittoria, Rebaudengo, Lucento e Vallette - trarrebbero un grande beneficio dal completamento del cantiere che collegherà il Passante ferroviario a naturale prosecuzione della prima linea della metropolitana. Infatti, oltre a migliorare i servizi, la tratta rappresenterà uno straordinario volano per lo sviluppo del territorio, rendendolo più attrattivo per l’insediamento di attività produttive e per la nuova residenzialità; senza dimenticare il collegamento diretto con l'aeroporto di Caselle.