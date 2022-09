Anagrafe Torino, dal 12 settembre riaprono le sedi decentrate di piazza Astengo e via Leoncavallo

Riapre anche via Leoncavallo 17

Ad annunciarlo l'assessore ai Servizi Civici Francesco Tresso , che ha spiegato come la prossima settimana tornerà operativa anche quella di via Leoncavallo 17. " Quest'ultima - ha precisato - sarà aperta tutti i mercoledì e giovedì. Per entrambe l'orario sarà 9-15 ". Il servizio sarà esclusivamente dedicato ai residenti nei due quartieri della zona nord.

12 anagrafi aperte

"Non mettiamo la prenotazioni aperte a tutti, e quindi disponibili - ha chiarito Tresso - sulla piattaforma del ministero. Daremo la possibilità a chi abita a Falchera e Barriera di Milano tramite il camper dell'anagrafe itinerante che è presente tutti i mercoledì in piazza Astengo e il venerdì in via Leoncavallo, con orari 9-12". Con queste due nuove aperture, sale a 12 il numero delle anagrafi a Torino, considerando quella Centrale di via della Consolata. Restano chiuse, almeno al momento, quella di via De Santis e corso Spezia. Più complesso il discorso su corso Moncalieri. Questo mese aprirà anche uno sportello in carcere.