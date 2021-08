Letta a Torino: "Riapriremo l'anagrafe di Falchera. Il Pd non è il partito della Ztl" [FOTO]

"Abbiamo scelto Falchera perché vogliamo lanciare un messaggio: il Pd non è il partito solo della Ztl. Il partito che vogliamo costruire parla all'interezza dei cittadini: troppo spesso abbiamo abbandonato parti della città, dove la prossimità era essenziale". Parole di Enrico Letta, che ha scelto piazza Astengo per dare il via al suo tour per la città, con al suo fianco il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo. A fargli eccezionalmente da guida nel quartiere vicino alla Stura Rodolfo Grasso, pensionato e anima del "Comitato per lo sviluppo della Falchera". Oltre a lui il segretario ha incontrato l'Associazione Tomodaci e Anna Maria Capra, preside dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci - Anna Frank.

"Riapriremo le anagrafi chiuse" E i due dem questa mattina hanno fatto una promessa ai diecimila abitanti che vivono a Falchera. "Riapriremo questa anagrafe che è chiusa da tre anni, - ha spiegato Lo Russo - così come tutte le altre dismesse".

Letta: "Non tolleriamo che ci siano abitanti di serie A e serie B" Ed il Pd, come chiarito dal segretario nazionale, vuole puntare in questa campagna elettorale sulla città dei 15 minuti, dove gli abitanti possano cioè raggiungere i principali servizi in un quarto d'ora. "Non possiamo più tollerare - ha sottolineato Letta - che ci siano abitanti di serie A e di serie B".

Lo Russo: "17 nuove case della Salute in periferia" I fondi, come ha spiegato Lo Russo, ci sono. "Il nostro programma - ha chiarito - prevede l'apertura di ospedali e case di comunità: il Pnnr prevede il finanziamento di 17 di queste ultime strutture su Torino. Noi vogliamo distribuirle nelle periferie". Il candidato sindaco del centrosinistra apre al dialogo con la Regione, ma ha voluto sottolineare come il Comune avrà voce in capitolo sulla collocazione.