L’architetto Marco Peron è la nuova guida di Forza Italia Pinerolo

Marco Peron, 47 anni, architetto, è il volto del nuovo corso di Forza Italia. Stasera è stato presentato in una conferenza stampa al circolo sociale con gli onorevoli Roberto Rosso e Paolo Zangrillo. Peron collaborerà con Paolo Ruzzola, il consigliere regionale che ha preso il ruolo di commissario del partito nel Pinerolese.

“Noi siamo a disposizione e ci saremo per il territorio, ascoltando le richieste che emergeranno” introduce Ruzzola, che prende il posto del sindaco di Villafranca Piemonte Agostino Bottano, passato in Fratelli d’Italia di recente.

“Dopo le elezioni politiche del 25 settembre lavoreremo per raccogliere tesserati e creare un gruppo che possa andare a congresso, eleggendo il proprio coordinatore, che mi auguro che sia Peron, se lavorerà bene” è il commento di Rosso, commissario provinciale.

Peron, è stato candidato alle ultime Comunali con la lista civica Pinerolo Trasparente, messa in piedi da Mauro Martina e Dario Mongiello a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Spidalieri. La sua scelta segnala una ricucitura con Martina, volto di Forza Italia alle elezioni comunali del 2016 ed esponente che si era allontanato dalla direzione presa dal partito a livello locale.

“Ho accettato subito, perché abbiamo di fronte un appuntamento importante come le Politiche del 25 settembre ed è importante convogliare le forze politiche e liberali su un unico partito, che è Forza Italia. Per quanto riguarda Pinerolo, il passato ci ha insegnato che dobbiamo lavorare coesi, con persone che hanno speso il proprio tempo, come Elvi Rossi, Mauro Martina e Luisa La Vecchia” indica la strada Peron.

Mentre il commissario regionale Zangrillo affronta direttamente il tema del 25 settembre, invitando a non sottovalutare la competizione elettorale e ricordando che “vincere le elezioni è assumersi delle responsabilità in un momento difficile e complesso come quello che l’Italia sta attraversando”.