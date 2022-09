'Ciak si gira' in San Salvario: tutto pronto per le riprese per "La bella estate"

Ciak si gira in via Campana. Dopo le grandi produzioni a Torino ritornano le riprese.

La via in San Salvario rimarrà chiusa dalle 18 da domani, giovedì 8 settembre, a mercoledì 14 settembre per consentire le riprese del film “La bella estate”, prodotto da Tapelessfilm, che partiranno tuttavia nei prossimi giorni.

Il film della regista Laura Lucchetti si sviluppa nella Torino degli anni Trenta, su cui incombe già la minaccia della Seconda Guerra Mondiale. Racconta la storia di Gaia, sedicenne che si trasferisce dalla campagna in città e con il tempo si innamora di Amelia, una giovane donna di 19 anni e della vita bohémienne che conduce.

Un film sulle tentazioni e sui pericoli che esse comportano. Ritratto una ragazza di campagna che si perde in una città che è minaccia e seduzione.